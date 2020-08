Trotz guter Zahlen konnte RWE ISIN: DE0007037129 am Donnerstag nach Veröffentlichung der Ergebnisse bei den Anlegern nicht so richtig punkten. Der Kursanstieg hätte nach unserem Geschmack etwas heftiger ausfallen können. Die Aktie befindet sich seit den massiven Kursverlusten im März in einem stabilen Aufwärtstrend, der nur durch den einen oder anderen Ausrutscher nach unten, bedingt durch Gewinnmitnahmen, etwas holprig aussieht. Wir hatten am 20. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...