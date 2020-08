Der Gouverneur der Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, hat erklärt, dass er den AUD gerne niedriger haben möchte, aber er ist nicht überbewertet. Der Gouverneur spricht vor dem Wirtschaftsausschuss des Parlaments, wo er halbjährlich ein Update gibt. Ungeachtet der Kommentare, die in Wirklichkeit eine Wiederholung der jüngsten Rhetorik in Bezug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...