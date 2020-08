Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle stieg auf 221.413, mit insgesamt 9.225 Todesfällen, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit. Die Zahl der Fälle stieg in Deutschland am Freitag um 1.449 gegenüber +1.445 am Donnerstag. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg um 14. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle nähert sich nun der 12K-Marke. Bundesgesundheitsminister ...

