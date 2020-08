Der USD ist gestiegen und hat dazu beigetragen, den Kiwi nach unten zu treiben, da die NZGB Renditen unter die des US-Pendants sinken, so die ANZ Bank. Der NZD/USD fällt auf den Wert von 0,6540, wo der Verlust am Freitag -0,1% beträgt. Wichtige Punkte "Der Kiwi befindet sich in einer Pechsträhne, da sich der USD erholt und die US-Zinsen steigen. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...