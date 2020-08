FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 130 (160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2960 (3220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HIKMA PRICE TARGET TO 2350 (2200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9380 (8300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4360 (3980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BODYCOTE PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 775 (550) PENCE - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1480 (1420) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 3535 (2470) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9800 (8900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 490 (415) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 290 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1100 (1060) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 63 (53) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES CONTOURGLOBAL PRICE TARGET TO 208 (207) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 65 (68) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1471 (1607) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3000 (2400) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 172 (165) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RENISHAW TARGET TO 4700 (4500) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3420 (3560) PENCE - 'BUY'



