Im ersten Halbjahr hat sich der Zubau an Windenergieanlagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar verdoppelt, er liegt gemessen am durchschnittlichen Zubau der vergangenen Jahre aber immer noch weit zurück. In NRW wurde mit fast 20 Prozent der Leistung am meisten zugebaut. Die Deutsche WindGuard hat die Zahlen zum Status des Windenergieausbaus an Land für das erste Halbjahr 2020 veröffentlich. Demnach liegt der Windenergie-Ausbau in NRW im Vergleich der Bundesländer an erster Stelle. Bundesweit ...

