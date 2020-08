Der Schweriner Landtag wird noch Ende August über den Antrag beraten. Die Linke will nach dem Vorbild Baden-Württembergs eine Pflicht für Photovoltaik-Anlagen auf neuen Nichtwohngebäuden und Parkplätzen ab Mai 2021.Die Einstrahlungswerte in Mecklenburg-Vorpommern sind durchaus passabel - allein es fehlt noch an Photovoltaik-Anlagen, um die Kraft der Sonne voll auszuschöpfen. Daher will die Fraktion Die Linke eine Photovoltaik-Pflicht im Land erreichen. Sie hat den Antrag "Potenziale nutzen - Pflicht für den Bau von Solaranlagen einführen" eingebracht, der noch Ende August im Schweriner Landtag ...

