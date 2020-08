Der EuroStoxx50 als Leitindex für die Eurozone weitet seine Vortagesverluste deutlich aus und sackt um 1,68 Prozent.Paris - Durchwachsene Konjunkturnachrichten sowie deutliche Verluste bei Aktien aus der Reise- und Freizeitbranche haben Europas Börsen am Freitag belastet. In China hatten Daten zur Industrieproduktion und zur Umsatzentwicklung im Einzelhandel Hinweise nicht mehr ganz so schwungvolle Konjunkturerholung geliefert. Als Belastung hinzu kam, dass im US-Senat bei den Verhandlungen um weitere Corona...

Den vollständigen Artikel lesen ...