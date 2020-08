Am Devisenmarkt zeigt sich kurz vor dem Wochenende eine Beruhigung, nachdem der Euro in den vergangenen beiden Tagen deutlich zugelegt hat.Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Im Mittagshandel wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1805 US-Dollar gehandelt. Sie bewegt sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung am Vormittag bei einem Stand von 1,0749 Franken praktisch auf dem Stand vom Vorabend. Der US-Dollar hält sich mit 0...

