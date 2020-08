War das Ziel anfangs der Epidemie noch klar (die Verhinderung der Überlastung des Gesundheitswesens), ist die aktuelle Zielsetzung völlig unklar.Von Helmuth Fuchs Die Zahlen neuer positiv Getesteter in der Schweiz steigt gesamthaft tendenziell weiterhin leicht an, vor allem durch die Zahlen in den Kantonen Genf, Waadt und Zürich. Ob das beunruhigend ist oder ein Erfolg, dass es trotz Lockerungsmassnahmen und Ferienrückkehrer nicht mehr positive Tests gibt, ist reine Interpretationssache, da es keine Zieldefinition und keine detaillierte...

