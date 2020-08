Der SMI geht am Freitag 0,94 Prozent tiefer bei 10'163,60 Punkten aus dem Handel.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Vor allem in der ersten Sitzungshälfte kam es zu einem Ausverkauf im grösseren Stil, danach beruhigte sich die Situation allerdings wieder etwas und der Markt beendete den Tag klar über dem Tagestief. Die Abgaben wurden von Händlern mit der Angst vor einer zweiten Corona-Welle und den möglichen Folgen für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...