Der EuroStoxx50 weitet seine Vortagesverluste aus und fällt um 1,13 Prozent auf 3305,05 Punkte.Paris - Durchwachsene Konjunkturnachrichten sowie neuerliche Sorgen angesichts steigender Corona-Neuinfektionen haben die Börsen Europas am Freitag belastet. Der EuroStoxx 50 weitete seine Vortagesverluste aus und fiel um 1,13 Prozent auf 3305,05 Punkte. Im Wochenverlauf bedeutet das allerdings immer noch ein Plus von 1,6 Prozent für den Leitindex der Eurozone. In Paris gab der Cac 40 am Freitag...

Den vollständigen Artikel lesen ...