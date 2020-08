Der Botschafter Israels in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hofft, dass sich weitere Länder dem Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate anschließen und diplomatische Vereinbarungen mit Israel eingehen. So könne man "die dringend benötigte Versöhnung und den Frieden zum Wohle der Allgemeinheit" stärken, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).



Das diplomatische Abkommen zwischen beiden Ländern sei ein "bedeutender und historischer Durchbruch". Somit erhöhe sich "wesentlich das Potenzial einer Festigung der regionalen Stabilität und des Dialogs im Nahen Osten, welcher Spannungen abbauen kann und dazu beiträgt, Konflikte zum Wohle aller Völker in der Region zu lösen", sagte der Botschafter den Funke-Zeitungen.

