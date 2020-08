In weiten Teilen Deutschlands hat es am Samstag schwere Gewitter und heftige Regenschauer gegeben - oder sie stehen in den nächsten Stunden bevor. Der Deutsche Wetterdienst warnte von Gewittern und Starkregen in Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Bayern.



Aufgrund der sehr feuchten Luft und der nur langsamen Zuggeschwindigkeit der Gewitter gehen diese lokal vor allem mit heftigem, vereinzelt auch mit extrem heftigem Starkregen einher, so der Wetterdienst. Hagel und Sturmböen spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle. Im oberfränkischen Ebrach wurden beispielsweise 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 16 Minuten gemessen und es schüttete am Nachmittag noch weiter.

