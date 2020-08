Der ehemalige kalifornische Gouverneur und Schauspieler Arnold Schwarzenegger hat die demokratische Kandidatin für das Amt der Vize-Präsidentin, Kamala Harris, gelobt. "Ich habe mit Kamala Harris während meiner Amtszeit als Gouverneur in Kalifornien sehr konstruktiv zusammengearbeitet", sagte Schwarzenegger der "Bild am Sonntag".



"Sie ist ein kluger Kopf, der weiß, wie man sich durchsetzt. Wir waren vielleicht in unterschiedlichen Parteien, aber ich wünsche Kamala in ihrer neuen Rolle viel Glück!" Schwarzenegger war von 2003 bis 2011 für die Republikaner Gouverneur von Kalifornien, Harris war in dieser Zeit Bezirksstaatsanwältin in San Francisco.

