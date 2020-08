In der abgelaufenen Handelswoche hat das RuMaS Muster-Depot etwas an Performance eingebüßt. Heidelberg Pharma konnte das Minus um 10 Prozent auf -6,38 Prozent reduzieren. Verbio Vereinigte Bioenergie wurde mit einem satten Gewinn von 17,58 Prozent verkauft. Ballard Power wurde mit einem Verlust von 6,40 Prozent ausgestoppt. Die Depot-Positionen Siltronic, BYD, BioNTech, Dialog Semiconductor, Orocobre und Millennial Lithium notieren noch am Einstiegskurs ...

