BE CLIMATE-Bananen - gesund für den Menschen und das Klima. Diesen Aspekt greift BE CLIMATE auf und startet eine Instagram-Kampagne in Belgien, bei der Konsumenten dazu animiert werden, ihren "Healthy Banana Moment" zu zeigen. Ob beim Sport oder auf dem Weg zur Arbeit, BE CLIMATE bietet den gesunden Snack für zwischendurch und ermöglicht es Käufern, einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...