Die Apfelernte in Italien beginnt verfrüht mit einer Produktionsabnahme (-1%) im Vergleich zu letztem Jahr für eine Gesamtmenge, die 2020 bei über 2 Millionen kg liegt. Der Apfel ist die in Italien am meisten konsumierte Frucht. Das ergibt sich aus einer Analyse von Coldiretti auf Basis von Prognosfruit-Daten, da sich die frühesten Sorten von den Bäumen loslösen....

