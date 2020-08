Die Liefermenge ukrainischer Früchte und Beeren von Januar bis Juni 2020 an Italien, die Niederlande, die Tschechische Republik und Aserbaidschan belief sich auf rund 4 Millionen USD an jedes der Länder. Die Exporte nach Deutschland beliefen sich auf 7 Millionen USD. Bildquelle: Shutterstock.com In den ersten sechs Monaten exportierte die Ukraine Früchte und Beeren für...

