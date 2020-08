SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz stellt harte Bedingungen für eine Koalition mit der Linkspartei im Bund. In der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen" nannte er insgesamt vier Forderungen an die Linke und alle anderen Parteien, die mit der SPD koalieren wollten.



"Erstens: Deutschland muss eine starke Wirtschaftsnation sein mit vielen zukunftsfähigen Arbeitsplätzen." Zweitens müsse man mit dem Geld vernünftig umgehen, so Scholz. "Drittens: Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Sicherheit gewährleistet bleibt - auch in der NATO." Außerdem müsse man dafür sorgen, dass Europa vorankomme.



"Daran werde ich alle messen", so der SPD-Politiker weiter. Man könne nicht von jedem sagen, dass da schon alle Fragen beantwortet seien.

