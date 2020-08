Die Mehrkosten einer kleinteiligen Erzeugungsstruktur gegenüber einem europaweiten System mit zentralen Erneuerbare-Großkraftwerken liegen bei unter 20 Prozent - sofern Fluktuationen zwischen Ländern und Regionen ausgeglichen werden. Das zeigt eine neue Studie des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS).Riesige Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den sonnenreichen Anrainer-Staaten des Mittelmeers sowie große Windparks vor und an den Küsten von Atlantik, Nord- und Ostsee - oder doch besser eine dezentrale Erzeugungsstruktur mit Anlagen in Nähe der Verbraucher? Letzteres Modell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...