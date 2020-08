Neuseelands (NZ) Finanzminister Grant Robertson kündigte am Montag an, dass man die am 27. September auslaufende Hypothekenstundungsregelung um sechs Monate bis Ende März 2021 verlängern wird. In seinem Kommentar zur Verlängerung der Lohnsubventionen sagte Robertson, dass diese 470.000 Arbeitsplätze umfassen und die Wirtschaft rund 510 Millionen NZD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...