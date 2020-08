Bloomberg hat berichtet, dass die beispiellose Stimulierung durch die Federal Reserve die Gefahr birgt, die Welt in eine Finanzkrise zu stürzen. Wichtige Zitate Die beispiellosen Konjunkturmaßnahmen der Federal Reserve drohen die Welt in eine Finanzkrise zu stürzen, so der Vorsitzende der chinesischen Bankenaufsicht, der auch davor warnte, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...