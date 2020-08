Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist mit insgesamt 9.236 Todesfällen auf 225.404 gestiegen, wie das Deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Fälle stieg in Deutschland am Dienstag um 1.390 gegenüber +738 am Montag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 4. Das RKI schätzt den 4-Tage-Durchschnitt der Virusvermehrungsrate ...

