Mit dem Sommer kommen die Mücken. Doch an manchen Menschen scheinen sie besonders grossen Geschmack zu finden. Kann das sein? Eine Spurensuche. Klein, aber oho! Moskitos gehören zu den gefährlichsten Tieren der Erde. Vielleicht sind sie sogar die gefährlichsten: Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jedes Jahr Millionen Menschen nach Stichen. Dabei können die Insekten selbst noch nicht...

