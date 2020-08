Swico Geschäftsführerin Judith Bellaiche: «Die Verstaatlichung eines unbestritten erfolgreichen Recycling-Systems ist unsinnig, ein fatales Signal an Wirtschaft und Konsumenten.»Zürich - Die Schweiz ist mit einer Quote von 95 % unangefochten Weltmeisterin im Recycling elektrischer und elektronischer Geräte. Möglich ist dies dank einem fein ausbalancierten Ökosystem, in dem etliche Akteure den Konsumentinnen und Konsumenten den Komfort bieten, ihr Gerät unkompliziert sauber zu entsorgen. Diese effiziente und für die Umwelt wirksame, eigenverantwortliche Pionierleistung...

