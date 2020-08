Am Dienstagmorgen gab es in Großbritannien 1.089 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen, wie die Daten der britischen Regierung zeigten. Weitere Einzelheiten des täglichen Updates ergaben, dass es 12 Coronavirus-bedingte Todesfälle gab. Reaktion des Marktes Der britische FTSE 100-Index fiel in den letzten Minuten leicht ab und verlor zuletzt täglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...