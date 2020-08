Die Handelskette Kaufland schließt sich im Zuge der Rassismusdebatte anderen Herstellern an und benennt ihre "Zigeunersauce" um. "Wir verfolgen die aktuelle gesellschaftliche Debatte und haben dieses Thema ebenfalls diskutiert", sagte am Dienstag eine Unternehmenssprecherin der "Heilbronner Stimme" (Mittwochsausgabe).



"Wir werden die Sauce unserer Eigenmarke K-Classic 'Let's BBQ Zigeuner-Sauce' umbenennen in 'Paprikasauce Ungarischer Art'." Die Rezeptur bleibe unverändert, die Umstellung werde "zeitnah" erfolgen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de