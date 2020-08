In dem Hafen von Rotterdam wurden Sonntagnacht 1.000 Kilo Kokain von dem Zoll in einer Lieferung Ananas gefunden. Der Container kam aus Costa Rica und war seit Samstag in dem Hafen von Rotterdam, wo er über ein Schiff aus Antwerpen eintraf, so die lokalen Medien. Bildquelle: Shutterstock.com Das finale Ziele war ein Unternehmen in Barendrecht, das laut der Staatsanwaltschaft vermutlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...