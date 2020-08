Die Umsätze haben sich in Grenzen gehalten: "Wir waren mit angezogener Handbremse unterwegs", sagte ein Händler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Händler äusserten sich positiv über die wenn auch kleinen Fortschritte in Washington bei den Verhandlungen über neue Konjunkturhilfen gegen die Folgen der Pandemie. Dagegen stimmte die in vielen Weltregionen bedrohliche Infektionsentwicklung und der schwelende Streit der USA mit China die Anleger eher vorsichtig.

