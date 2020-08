Experten zufolge half an den Weltbörsen am Mittwoch die Hoffnung, dass es bei den Gesprächen in Washington über ein neues US-Konjunkturpaket Fortschritte geben könnte.Paris / London - Europas Börsen haben am Mittwoch einen Schritt nach vorne gemacht. Der EuroStoxx baute seine Gewinne im Verlauf auf 0,85 Prozent aus. Mit 3317,62 Punkten schloss er fast auf Tageshoch. Er profitierte dabei am Nachmittag auch von einem robusten Handel an der Wall Street, blieb aber innerhalb seiner Schwankungsbreite der vergangenen Tage zwischen 3275 und 3330 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...