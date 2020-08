Die Coronakrise hat im zweiten Quartal auf den Schweizer Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm ab, so stark wie seit 1993 nicht mehr.Neuenburg - Die Coronakrise hat im zweiten Quartal auf den Schweizer Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm ab, so stark wie seit 1993 nicht mehr. Die Erwerbslosenquote hat sich umgekehrt erhöht. In der Schweiz waren im zweiten Quartal 2020 insgesamt 5,017 Millionen Personen erwerbstätig. Das sind 1,6 Prozent weniger als im zweiten Quartal des Vorjahres. Seit 1993 sei dies...

