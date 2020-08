Der Schweizer Photovoltaikproduzent Meyer Burger will mit seiner Fertigung in Deutschland so effiziente Module fertigen, dass der Solarstrom günstiger wird als mit Standardmodulen. Das sagt Meyer Burger-Chef Gunter Erfurt in einem Interview mit dem Infodienst Solarthemen. Meyer Burger will mit seiner Technologie effizienter sein als die Konkurrenz und Solarstrom günstiger machen als mit Standard-Modulen. Das kündigte Firmenchef Gunter Erfurt in einem Interview mit den Solarthemen (Donnerstagausgabe) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...