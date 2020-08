Mit Rolf Bauer (CEO) und Gian Nay (COO) zwei profilierte Führungskräfte von der Credit Suisse zur Geschäftsleitung der Bank.Zürich - Rolf Bauer und Gian Nay stossen als profilierte Führungskräfte per sofort zur AP Anlage & Privatbank. Das Institut plant eine umfassende Repositionierung, in deren Zentrum die Digitalisierung des Angebots sowie die Fokussierung auf vermögende Familien und UnternehmerInnen stehen. Die AP Anlage- und Privatbank im Herzen Zürichs feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.

