An seinem US-Standort im Großraum Detroit will Akasol bis Ende 2021 eine Gigafactory für Lithium-Ionen-Batteriemodule errichten. In Darmstadt ist ebenfalls eine Gigafabrik im Bau. Manz liefert für beide Projekte das Produktionsequipment im Gesamtwert von rund 20 Millionen Euro.Bereits für Akasols "Gigafactory 1" am Standort Darmstadt liefert die Manz AG die Modulfertigungslinien. Jetzt kam der Auftrag zur Belieferung der "Gigafactory 2" am US-Standort der Akasol AG im Großraum Dettroit hinzu. Wie Manz am Donnerstag mitteilte, haben beide Lieferaufträge für Montagelinien zur Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriemodulen ...

