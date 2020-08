Die Bank of England (BoE) sagte am Donnerstag in einer Erklärung, dass sie sich mit anderen großen Zentralbanken zusammenschließen werde, um die Häufigkeit von 7-Tage-Dollar-Liquiditätsoperationen ab dem 1. September aufgrund der geringen Nachfrage und der reduzierten Spannung an den Finanzmärkten auf einmal pro Woche zu reduzieren. Im März starteten ...

