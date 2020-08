Der Dollar hat zuletzt wieder etwas zugelegt, nachdem er in den letzten Tagen auf breiter Front unter Druck gestanden hatte.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen jüngsten Verlusten gegenüber dem US-Dollar erholt. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1855 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Erst am Dienstag hatte der Euro mit 1,1966 Dollar ein Zweijahreshoch erreicht, war danach aber zurückgefallen. Gegenüber dem Franken kommt der Euro langsam wieder Richtung 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...