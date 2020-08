Der Markt für Bio-Zwiebeln boomt, kaum ein anderes Bio-Gemüse konnte in den vergangenen Monaten derartige Steigerungsraten bezüglich der Einkaufsmengen verbuchen. Ein Anbauplus in Deutschland führt dazu, dass das Inlandsangebot einen bedeutenden Anteil am wachsenden Markt hat. Bildquelle: Shutterstock.com Die Einkaufsmengen an Bio-Zwiebeln sind 2019 das dritte Jahr in Folge...

