Der Markt für landwirtschaftliche Roboter kann sich in zehn Jahren verdreifachen, da die Knappheit an Saisonarbeitern zunimmt, was die Robotisierung in der niederländischen Landwirtschaft und dem Gartenbau beschleunigen könnte, so ABN Amro. Der Agrartechnologiesektor hat somit das Potential, in der kommenden Dekade auf 2,5 Milliarden EUR zu wachsen, sagt die niederländische...

