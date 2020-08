Trotz Mängeln, Kosten und Verlusten in Verbindung mit Covid-19 sieht das an der Neuseeländischen Handelsbörse (NZX) gelistete neuseeländische und australische Obst- und Gemüseunternehmen Seeka einen Anstieg seines Nettogewinns nach Steuern von 55% auf 18,4 Millionen NZD im Jahresvergleich für die sechs Monate, die am 30. Juni 2020 endeten. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...