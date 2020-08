Den vollständigen Artikel lesen ...

Die People's Bank of China hat netto 160 Milliarden Yuan in das Finanzsystem eingebracht, nachdem die Liquidität in der vergangenen Woche um 490 Milliarden Yuan erhöht wurde. Die Rendite 10-jähriger chinesischer Staatsanleihen bewegt sich nahe 3%. Die Benchmark-Rendite ist in diesem Monat mehrfach daran gescheitert über 3% zu bleiben.