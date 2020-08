Die Schweizer Börse tendiert am Freitag nach einer freundlichen Eröffnung schwächer.Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Freitag nach einer freundlichen Eröffnung schwächer. Vor dem Wochenende seien die Anleger trotz der guten Vorgaben aus den USA und Asien vorsichtig, heisst es am Markt. Daher seien die anfänglichen Anschlusskäufe auch abgeebbt. Nach wie vor sorgten sie sich zudem um die steigenden Corona-Infektionszahlen und die geopolitischen Spannungen.

