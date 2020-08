Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest und das Volumen an den Rohöl Futures Märkten am Donnerstag um 4,7K Kontrakte und 103,5K Kontrakte gestiegen ist. WTI Widerstand bei 43,50 $ Die WTI Preise bewegen sich seitwärts. Am Donnerstag kam es zu einem Abprall von den Tagestiefs, während das Open Interest und das Volumen gestiegen ...

