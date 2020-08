Eine Robotertechnikunternehmen in Dülmen will seinen Energiebedarf zu 90 Prozent mit Photovoltaik, Speichern und einer Wärmepumpe sichen. Außerdem soll noch eine Kleinwindanlage dazukommen. Die Firma Becker Robotic erhält dafür die Auszeichnung Innovationsprojekt Klimaschutz des Landes NRW. Eine Wärmepumpe und die Photovoltaik decken für einen Robotik-Unternehmen in Dülmen das Gros der Energieversorgung. Im Zusammenspiel mit Batteriespeichern will die Firma Becker GmbH damit 90 Prozent erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...