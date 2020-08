Vor dem Wochenende geht es beim Dow Jones Industrial mit angezogener Handbremse nach oben.New York - Vor dem Wochenende geht es beim Dow Jones Industrial mit angezogener Handbremse nach oben. Mit Rückendeckung positiv ausgefallener Konjunkturindikatoren schaffte es der Index am Freitag nach zähem Start ein Stück weit ins Plus. Nach etwas mehr als einer Handelsstunde kletterte er um 0,23 Prozent auf 27 804,46 Punkte. Der Leitindex steuert damit in dieser Woche aber noch auf ein halbes...

Den vollständigen Artikel lesen ...