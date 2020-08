Die Verkäufe bestehender Häuser stiegen im Juli zum Vormonat um 24,7 Prozent.Washington - Der US-Häusermarkt scheint trotz Corona-Krise in einen wahren Boom zu gleiten. Die Verkäufe bestehender Häuser stiegen im Juli zum Vormonat um 24,7 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem starken Anstieg gerechnet, allerdings nur um im Schnitt 14,4 Prozent. Schon im Juni waren die...

Den vollständigen Artikel lesen ...