Der EuroStoxx50 sank am Ende um 0,43 Prozent auf 3259,75 Punkte.Paris - Die europäischen Börsen haben am Freitag nach schwankendem Verlauf mit Verlusten geschlossen. Der EuroStoxx50, der zwischenzeitlich mit 3221 Punkten auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen gefallen war, aber auch zeitweise im Plus gestanden hatte, sank am Ende um 0,43 Prozent auf 3259,75 Punkte. Im Wochenverlauf hat er damit 1,4 Prozent verloren. Stimmungsindikatoren von beiden Seiten des...

