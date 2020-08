Berlin - Das Flugzeug mit dem russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist am Samstagmorgen am Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Er soll anschließend in der Charité behandelt werden.



Der Gesundheitszustand Nawalnys ist unklar. Nach Angaben von Unterstützern soll der Kreml-Kritiker vergiftet worden sein, russische Ärzte hatten dies bestritten. Zunächst war Nawalny dennoch für nicht transportfähig erklärt worden, schließlich wurde seine Ausreise nach Deutschland dann aber doch erlaubt.

