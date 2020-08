Berlin - Der Filmproduzent Jaka Bizilj geht nach eigenen Worten davon aus, dass der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny den mutmaßlichen Giftanschlag auf ihn überleben wird. "Aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage, ob er das unbeschadet übersteht und seine Rolle weiter einnehmen kann", sagte Bizilj am Sonntagabend der "Bild" (Montagausgabe).



Bizilj, der den Transport Nawalnys aus Sibirien nach Berlin zur Behandlung in der Charité organisiert hatte, fügte hinzu: "Wenn er das unbeschadet übersteht, was wir alle hoffen, dann ist er sicherlich trotzdem mindestens ein, zwei Monate aus dem politischen Gefecht weg." Nawalny hat den Flug nach Berlin nach Angaben Biziljs "gut überstanden". Das ändere "aber nichts an der besorgniserregenden Gesamtsituation".

