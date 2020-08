Lissabon - Der FC Bayern hat die Champions-League-Saison 2019/20 für sich entschieden. Die Münchener siegten am Sonntagabend im Finale in Lissabon mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

